بالصور.. عمرو سعد يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 17/أكتوبر/2022 - 11:45 م

طرح الفنان عمرو سعد أحدث جلسة تصوير له عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام".

من خلال الأبيض والأسود ظهرعمرو بإطلالة مميزه من خلال إرتداءه لبنطال قماش اسود وبلطوا كلاسيكي وذلك قبل إنطلاق تصوير مسلسله الجديد " الأجهر" .

ونالت جلسة التصوير تفاعل مع جمهوره عبر منصات السوشيال ميديا بعد طرحها مباشرة.

ومازال عمرو سعد يواصل تحضيرات مسلسل الأجهر الذي يخوض به منافسات الموسم الدرامي المقبل، وهو رمضان 2023 مع المخرج ياسر سامي.. وذلك من خلال بروفات الترابيزة للإستقرار على الملامح النهائية لتفاصيل الشخصية.

ويتعاون عمرو سعد في الأجهر مع درة وسارة سلامة، ومن تأليف ورشة كتابة ملوك؛ ومن إنتاج شركة سيدرزآرت برودكشن للمنتج صادق الصباح.. ومن المقرر أن تكشف الشركة المنتجة خلال أيام باقي أسماء فريق عمل المسلسل.

ومن المقرر، أن يبدأ تصوير المسلسل من لبنان ثم يتجه صناع العمل للتصوير في أكثر من دولة أجنبية .

وكانت أخر أعمال عمرو سعد مسلسل " الجسر" مع المخرج بيتر ميمي وشارك في بطولة العمل نيللى كريم وأسماء أبو اليزيد وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك.

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