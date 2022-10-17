تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 17/أكتوبر/2022 - 10:18 ص

تراجعت أسعار الذهب بداية تعاملات، اليوم الأثنين 17 أكتوبر 2022، بمحلات الصاغة المصرية. وسجل الذهب 1111 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصرية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 1269 جنيها.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 952 جنيها.

الجنيه الذهب يزن نحو 8 جرامات من الذهب حوالي 8900 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وبالنسبة لأسواق الذهب العالمية، يترقب السوق الإعلان عن تقرير الناتج الإجمالي المحلي والإنتاج الصناعي ببريطانيا، ثم تعلن تركيا عن مؤشر الإنتاج الصناعي، ويصدر في حدود منتصف اليوم تقرير منظمة أوبك، ويختتم اليوم بالإفصاح عن مؤشر المنتجين في أمريكا.

وتشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب فى البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.