علاء عبدالعال يجهز ثنائي الطلائع لمواجهة الداخلية.. وجلسة خاصة مع عماد السيد

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 12:17 ص

وضع علاء عبدالعال المدير الفني لطلائع الجيش برنامجًا لتجهيز الثنائى النيجيري موسيس ولقمان محمد بعد وصولهم للقاهرة عقب التعاقد معهما في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

و نجح مسئولو طلائع الجيش فى التعاقد مع النيجيري موسيس مهاجم كوارا يونايتد لمدة موسمين كما تم التعاقد مع النيجيري لقمان محمد قائد ريفرز يونايتد لمدة موسمين لتدعيم خط الدفاع بالموسم المقبل.

ويسعى «عبدالعال» سريعًا لتجهيز الثنائي للاعتماد عليهم في التشكيل الأساسي للفريق في مباريات الدوري الذي سينطلق على بعد أيام.

وينوي «عبدالعال» تجهيز جميع اللاعبين في الفترة الجارية تحسبًا للإصابات قبل بداية الدوري.

رفض «عبدالعال» المدير الفني فكرة إقامة مباريات ودية جديدة قبل مواجهة الداخلية بالدوري خوفًا من الإصابات قبل انطلاق المسابقة، وخاض الطلائع لقاء وديا مع المقاولون العرب مساء الثلاثاء كما واجه سيراميكا مساء الإثنين الماضى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الداخلية في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصرى في نسختها الجديدة.

وعقد «عبدالعال» جلسة مع عماد السيد حارس الفريق والمنضم حديثًا من الجونة بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع حرس الحدود، وبعودة «السيد» سيصبح قائد الفريق، وذلك لحث اللاعبين على أهمية الفترة الحالية وبذل المجهود المطلوب للتواجد فى مركز جيد بالدورى الموسم المقبل وسط الكبار.

ووعد «عماد»، المدير الفني لفعل ذلك وبأنه سيعقد جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم خلال الفترة الجارية لتقديم موسم مميز يليق بامكانيتهم وإمكانيات الجهاز الفنى والإدارة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق مختلف أكد عربي بدر لاعب الأهلي والمعار إلى طلائع الجيش أنه قام بتمديد تعاقده مع «القلعة الحمراء» قبل الانتقال لصفوف طلائع الجيش في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال «عربي» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» إلى أنه انتقل لمدة موسم بدون وجود نية للبيع للطلائع ومدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسم جديد ليتبقى في عقده ٣ مواسم.

وتابع أنه لم يتدرب مع مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي قبل انتقاله لطلائع الجيش نظرًا لتواجده في معسكر المنتخب الأولمبي.

وأوضح أنه دائمًا يبحث عن فرصة اللعب والمشاركة ولذلك قرر الخروج على سبيل الإعارة.

وأضاف أنه لديه ارتباطات هامة مع المنتخب الأولمبي وفي حاجة للمشاركة في المباريات بشكل أكبر للتواجد في الفترة المقبلة بالأولمبياد وتطوير مستواه، مؤكدًا أنه رفض البقاء في الأهلي دون وجود دور له محدد في الفترة المقبلة ولوجود أكثر من لاعب مميز في مركزه وستكون المشاركة لا تتخطى ٢٠٪ وهذا رقم ليس هناك جيدًا نظرًا لطموحاته خلال الفترة المقبلة.

وأردف أن تألقه مع طلائع الجيش سيساعده على التواجد في المنتخب الأولمبي والعودة للنادي الأهلي في الموسم المقبل واللعب بشكل أساسي.

واختتم قائلًا إن طموحي مع طلائع الجيش الحفاظ على إنجاز الموسم الماضي والمنافسة في البطولة العربية خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة وجهازًا فنيًا قويًا بقيادة علاء عبدالعال.