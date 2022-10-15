ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في تركيا إلى 40 شخصا

السبت 15/أكتوبر/2022 - 01:51 م

قال مسؤولون أتراك إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد مناجم الفحم في شمال البلاد ارتفع إلى 40 شخصًا على الأقل، اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن 110 من عمال المناجم يعملون في المنجم المملوك للدولة في مدينة أماسرا الصغيرة الواقعة في مقاطعة بارتين الساحلية المطلة على البحر الأسود، عندما وقع الانفجار مساء أمس.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه تأكد مصرع 40 عاملًا، فيما أُصيب 11 آخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى، وتمكن 58 عاملا من الخروج بمفردهم أو تم إنقاذهم دون أن يصابوا بأذى، وما زال عامل واحد في عداد المفقودين.

وبدوره، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن جهود الإنقاذ شارفت على الانتهاء.

وكان دونماز، صرح الليلة الماضية بأن التقييمات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن اشتعال غاز، في إشارة إلى الغازات القابلة للاشتعال الموجودة في مناجم الفحم. ويحقق ثلاثة من وكلاء النيابة في الانفجار.

يذكر أن أسوأ كارثة مرتبطة بالمناجم في تركيا هي تلك التي وقعت في عام 2014، عندما لقي 301 من عمال المناجم مصرعهم بعد اندلاع حريق داخل منجم فحم في بلدة سوما الواقعة غرب البلاد.