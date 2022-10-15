أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

السبت 15/أكتوبر/2022 - 08:45 ص

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، حيث سجل الدولار مقابل الجنيه 19.66 جنيه وفقا لأسعار البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنكي مصر والأهلي المصري 19.63 جنيه شراء، و19.69 جنيه للبيع، بينما سجل سعر في بنك القاهرة 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار 19.65 جنيه للبيع، وسعر 19.71 جنيه للشراء، و في البنك العربي الأفريقي 19.63 جنيه شراء، و19.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم عالميًا بنسبة 0.04 % ليسجل سعر 112.302 دولار أمريكي داخل البورصة العالمية.