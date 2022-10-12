حبس عنصر إجرامى لتصنيعه الإستروكس وبحوزته أسلحة بيضاء بالسلام

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 08:15 م

قررت نيابة السلام، حبس عنصر إجرامي ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لحوزته أسلحة بيضاء وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالسلام. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديريـة أمن القاهرة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الأيس المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول – 3 سلاح أبيض - أدوات التصنيع - كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة "معدة للتعبئة" ) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .