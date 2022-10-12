بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 03:13 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.17 %، ليصل عند 8157.72 نقطة.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة ستة ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.