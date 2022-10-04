رئيس تحرير «البوابة نيوز» تشارك في منتدى الإعلام العربي

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 03:24 م

شاركت داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير موقع وجريدة «البوابة نيوز»، في "منتدى الإعلام العربي"، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، ويُعقد على مدار يومين في مدينة جميرا - دبي وبمشاركة أكثر من 3000 من المسئولين الحكوميين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكُتّاب والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعلام على امتداد العالم العربي، ضمن الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.

ويشمل المنتدى - الذي يحتفل في هذه الدورة بمرور 20 عاما على انطلاقه - عددا من الجلسات الرئيسية والنقاشية وجلسات العشرين دقيقة إضافة إلى ورش العمل، والتي سيتم من خلالها استعراض عدد كبير من الموضوعات المتعلقة بقدرة الإعلام على تقديم رسالة نافعة تعين العالم العربي على مواجهة ما يحيط به من تحديات، ويعزز فرصه في المستقبل.

ويستعرض المنتدى أهم الموضوعات التي تشغل القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة، وضمن مختلف قطاعاته سواء الإعلام المطبوع أو المرئي وكذلك المسموع والرقمي، في إطار شامل هدفه وضع أطر واضحة لما هو مطلوب لتطوير القطاع، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير التي تحيط بالإعلام على الصعيدين الإقليمي والعالمي.