العسومي: استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" يجسد دورها الرائد

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 01:15 م

أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" عام 2023على أرضها، يجسد دورها الرائد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله ورعاه، من أجل الحفاظ على بيئة عالمية آمنة وسليمة، مؤكدا أن هذا المؤتمر يعد حدثا عالميا كبيرا، حيث تعد قضية تغير المناخ، أولوية ملحة لكل دول العالم.

جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة

وجدد "العسومي" الشكر والتقدير والامتنان لأعضاء البرلمان العربي على إعادة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي،متعهدا بالعمل الصادق والمخلص،من أجل تعزيز دور البرلمان العربي لخدمة مصالح الشعب العربي العزيز،والدفاع عن قضاياه العادلة أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية،وعلى جميع المستويات.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي سيظل جناحًا مُكملًا للدبلوماسية الرسمية العربية، في التصدي لما يواجه أمتنا العربية من تحديات،وسيعمل على تسخير كافة أداوت الدبلوماسية البرلمانية،من أجل دعم جهود تسوية الأزمات القائمة في المنطقة العربية، ولن يتوانىَ البرلمان العربي عن بذل كل الجهود الممكنة من أجل الدفاع عن القضايا الاستراتيجية، التي تمسَّ الأمن القومي العربي.