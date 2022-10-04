أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 08:50 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

جاء أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.49 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع في بنك البركة.

وسجل سعر الدولار ضمن ثاني أقل سعر نحو 19.57 جنيه للشراء و 19.67 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر العربي الافريقي الدولي.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.6 جنيه لشراء و 19.67 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.678 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، التجاري الدولي، والعقاري المصري العربي، المصرف المتحد".

وصل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 1964 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع كأعلى سعر في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك.

وجاء ثاني أعلى سعر لـ الدولار في بنكي المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية مسجلا 19.62 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.