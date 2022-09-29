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الخميس 29 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الرئيس الأمريكي: إعصار "إيان" قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إعصار إيان الذي ضرب ولاية فلوريدا، بأنه قد يكون الأسوأ في تاريخ الولاية.

وقال بايدن - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم - إن الحكومة الفيدرالية ستتحمل كامل النفقات لرفع الآثار التي خلفها الإعصار، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عمل كل ما يلزم لإعادة بناء فلوريدا مثلما كانت.

وطالب الرئيس الأمريكي من سكان فلوريدا بضرورة الامتثال لتعليمات السلامة، مبينا أن الخطر ما زال ماثلا.

وجدد بايدن دعوته لشبكات توزيع الوقود ألا يتخذوا من الإعصار ذريعة لرفع الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته عزمه زيارته المناطق التي ضربها الإعصار في فلوريدا حين تسمح الظروف.

بايدن فلوريدا إعصار إيان