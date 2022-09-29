«عين الكاميرا».. جولة اليوم الخميس حول العالم

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 04:31 م

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.. معًا نبدأ جولة اليوم الخميس.

ملتقى دبي للميتافيرس

اللقطة لإمرأة تختبر نظارات الواقع الافتراضي VR خلال "ملتقى دبي للميتافيرس"، والذى انطلق الأربعاء في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 500 شخص، من بينهم مسؤولون وخبراء وشخصيات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب متحدثين من 40 جهة دولية..

هذا الملتقى هو الأول من نوعه، وتهدف جلساته إلى استشراف مستقبل الميتافيرس وبحث الاستفادة من إمكاناته وتطبيقاته الواعدة في صناعة الفرص وتعزيز التواصل وتطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة وتصميم مستقبل أفضل للإنسان.

وناقشت الجلسات الميتافيرس والاقتصاد وفرصه وتأثيره، بما في ذلك حجم الفرص الاقتصادية ودور دولة الإمارات في استكشاف إمكاناتها في هذا القطاع وتحقيقها.

منتدى دبى

إيران والدمار

هذا الدمار نتاج أكبر عملية قصف إيرانى في العراق منذ عشر سنوات

شنت إيران، الأربعاء الماضى، سلسلة من الهجمات عبر الحدود في شمال العراق ضد مقرات وقواعد الأحزاب الكردية الإيرانية المتمركزة في العراق. كانت عملية انتقامية لدعمهم لحركة الاحتجاج التي اجتاحت إيران بعد وفاة مهسا أميني، وهى من أصل كردي، بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب الإيرانية.

إذا كان الهجوم متوقعا، بعد خمسة أيام من التهديدات التي وجهتها طهران ضد الأحزاب الكردية الإيرانية، فإن شدته غير مسبوقة. هذه هي أكبر عملية تقوم بها إيران على الأراضي العراقية منذ عشر سنوات.

وخلفت هذه الهجمات 13 قتيلًا بينهم إمرأة حامل و58 جريحًا معظمهم من المدنيين بينهم أطفال دون العاشرة من العمر. أعلنت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن "أكثر من سبعين" قصفًا تم بواسطة "الصواريخ الباليستية" و"الطائرات المسلحة بدون طيار".

إيران والدمار

عظة أسبوعية

البابا فرانسيس لحظة وصوله إلى جمهوره الأسبوعي العام في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

البابا فرنسيس

الهروب ليلًا

هذه الصورة ليست مشهدًا من فيلم سينمائى.. إنهم مجموعة من الناس يستخدمون معبرًا حدوديًا غير قانوني، يُعرف باسم "توكا" بالقرب من كوكوتا بكولومبيا، للعبور من فنزويلا إلى كولومبيا.

الهروب ليلًا

عطش الإنسان والحيوان

الماء شحيحة حتى فى الآبار.. هذه بئر ضحلة محفورة في مجرى نهر جاف في ينابيع إيلي على الشاطئ الغربي لبحيرة توركانا في مقاطعة توركانا، فى كينيا.. تكافح هذه المرأة لتدبر مياه الشرب من أجل قطيع من الماعز ترعاه فى ظروف قاسية للغاية على البشر والحيوان والنبات أيضًا.

عطش الإنسان والحيوان

إبداع وثبات

السكان يواجهون الكوارث بالإبداع فى العمل.. فى الصورة، يوزعون الأطعمة على طول طريق غمره إعصار نورو، في بلدة سان ميجيل، مقاطعة بولاكان، الفلبين، 26 سبتمبر.

إبداع وثبات

أمواج عاتية

الطبيعة غاضبة.. أمواج عاتية تصطدم بحائط بحري أثناء مرور إعصار إيان عبر جورج تاون، جزيرة كايمان الكبرى، 26 سبتمبر.. رغم ذلك، لم تهرب هذه المرأة ووقفت فى ثبات تلتقط صورًا لهذا الغضب لتظل ذكرى ترويها لأحفادها فيما بعد.

أمواج عاتية

إعصار مدمر

لا شيىء يوقف الإعصار عن مساره.. انطلق إعصار إيان فى جموحه ووصل إلى الأرض اليابسة في أحد شوارع كونسولاسيون ديل سور، بكوبا، وتسبب فى سقوط عمود أسلاك الخدمة التليفونية.

إعصار مدمر

إضراب هايتى

عدد قليل من الناس فى شارع يكاد يخلو من البشر، بينما تبدو بقايا نار، وكميات من الحجارة، وذلك بعد إضراب عام على مستوى البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود، في بورت أو برنس، هايتي، 26 سبتمبر.

إضراب هايتى

سياحة دينية

سائحون يمشون عبر ممرات مرتفعة خارج كاتدرائية القديس مرقس في في فينيسيا بإيطاليا.. لكن البعض فضل أن يتذكر أيام الطفولة ويسير وسط الماء.