السعودية تحقق 50 رقما قياسيا عالميا في عامين

الجمعة 23/سبتمبر/2022 - 07:47 م

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تسارعاً في عملية كسر الأرقام القياسية العالمية في مختلف المجالات، عاكفة على رؤية بعيدة المدى أطلقت عليها اسم (رؤية السعودية 2030) إلا أن العامين الماضيين كان لهما حصيلة قياسية في تاريخها من حيث عدد الأرقام القياسية التي تم رصدها وذلك حسبما تقرير صادر عن مؤسسة جينيس للأرقام القياسية.

خمسون رقماً قياسياً عالمياً هو مجمل ما حققته السعودية خلال العامين الماضيين، لتبلغ حصيلتها الإجمالية 138 رقم على مدار تاريخها، نرفق إليكم فيما يلي بعضها:

https://www.tiktok.com/@gwrarabic/video/7082386498611334402

قلادة مشعة بوزن 5 أطنان!

يستعرض فنانون من أنحاء العالم أعمالهم المشكلة من الضوء كل عام في مهرجان "نور الرياض" وقد نجح البعض منهم في تحقيق أرقام قياسية عالمية أبرزها ألمع زينة مضيئة معلقة، رصدتها جينيس للأرقام القياسية عند (1.2 مليون لومن).

خمسة أطنان من الضوء معلقة كقلادة على صدر مبنى مركز المملكة، حيث اختار الفنان البلجيكي كويرت فيرمولين اسماً لهذا العمل الفني الذي يبلغ قطره 6.2 متر "نجمة متحركة" نسبة إلى اشعاعها المترامي في الفراغ والمتبدل بحكم الحركة الجزئية للقلادة العملاقة في الهواء.

أكبر بست مرات من ساعة بيغ بين

تعد ساعة البرج الأبرز في مكة المكرمة أكبر ساعة على وجه الأرض وتقع على قمة فندق "أبراج البيت" المكون من 120 طابق، حيث يبلغ قطرها 43 متر وهي أكبر بست مرات تقريباً من وجه الساعة في برج إليزابيث (التي تسمى خطأ ساعة بيج بن).

فنان العرب بأكثر من نسخة

أكثر من 60 عاماً من الغناء اللامع، ربطت خلالها الكلمة لحناً معزوفاً داخل قلبه، أحسها وأتقن مأواها، وأخرجها إلى جمهوره بصوته العذب، قريباً إلى القلب كان ومازال محمد عبده فنان العرب كما استحقه كلقب.

"أبو نورة" كما يحب جمهوره أن يناديه يحمل الرقم القياسي العالمي لأكثر عدد نسخ هولوجرام متشابهة ومتزامنة لشخص جاء هذا الإعتراف بعد أن اعتلى محمد عبده المسرح الذي يحمل اسمه في بوليفارد الرياض في ليلة أُطلق عليها اسم "ليلة المعازيم".

صندوق عاكس في قلب الصحراء

مسرح المرايا هو أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم ويبلغ حجمه 9740 متر مربع شيدته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالقرب من مدائن صالح المشهورة تاريخياً وصُمم على شكل صندوق عاكس للبيئة الصحراوية حوله ويحتوي على دار للأوبرا وقاعات للمؤتمرات والحفلات.

قبة متشكلة!

"جدة سوبر دوم" هو أكبر سقف خرساني بلا أعمدة في العالم، ويلغ قطرها 210.107 متر.

القبة قادرة على التشكل بحسب متطلبات كل حدث، وتغطي مساحة داخلية تعادل 39.753 متر مربع على ارتفاع يقدر بحوالي 46 متر.

"جدة سوبر دوم" كسرت رقماً عالمياً آخر لأكبر قبة جيوديسية في العالم، وهي استكمال لإرث قبة "جدة دوم" الشهيرة التي أنشأت في سبعينات القرن الماضي.

مناطيد مضيئة

على طريق التجارة القديم الذي ربط تاريخياً بين جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، أضاء سماء العلا لعامين متواليين مهرجات ضم أكبر عرض للمناطيد المضيئة في العالم.

تحديداً 142 منطاداً جابت في سماء موقع الحِجر الأثري كجزء من التعريف بالقيمة المادية والمعنوية للمنطقة تاريخياً.

منزلقات مائية في موسم الرياض

لكونها تحتوي على 24 منزلقاً ولطولها الذي يعادل 22.136 متر حققت زحليقة عملاقة "بوليفارد رياض سيتي" رقمين قياسيين عالميين.

وهذه الأرقام ما هي إلا غيض من فيضٍ يأتي بها موسم الرياض سنوياً في العاصمة السعودية.

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فنانة سعودية ترسم بأطياف لون القهوة

عهود المالكي هي امرأة سعودية بارزة حصدت لقبها الثمين بعد أن أنجزت لوحة من القهوة الغير قابلة للاستهلاك تفادياً للهدر رسمت المالكي اللوحة في باحة منزلها وبلغت مساحتها 220 متراً مربعاً، مستخدمة 4 أطياف مختلفة من اللون البني عهود محامية من الطراز الرفيع وتلقب بـ"فنانة الوطن" التي دخلت التاريخ.

لا تزال جينيس للأرقام القياسية تستقبل الكثير من طلبات الأرقام القياسية من المملكة وتتوقع أن تنجح في رصد المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة.

https://www.instagram.com/tv/Ci0NIq0A7TX/?utm_source=ig_web_copy_link