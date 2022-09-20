ثقافة الدقهلية تناقش دور الأسرة في مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 07:17 م

نظمت مكتبة المجاهد حسن طوبار في محافظة الدقهلية محاضرة بعنوان "دور الأسرة في مكافحة الإدمان" تناولت فيها مفهوم الإدمان وأنواعه، علامات وأعراض الإدمان، الأسباب والعوامل المؤدية للإدمان، دور الأسرة المصرية في مكافحة الإدمان وحماية الأطفال والمراهقين، واستعراض الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لمواجهة الإدمان من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ونظم قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة ثقافية بعنوان "أهمية الحفاظ على الأنظمة البيئية" حاضرتها حسناء أنس الجندي، تحدثت فيها عن أن البيئة هي كل ما حولنا من كائنات حية، ويعرف التلوث البيئي بأنه ظاهرة من الظواهر غير الطبيعية، وينتج عنه بعض العناصر التي تعمل علي تلوث البيئة وتحدث تغيرات سلبية عليها، ومن أبرز أقسام التلوث البيئي" تلوث الهواء، الماء، تلوث التربة" وهذه الأقسام جميعها تنعكس بشكل مباشر علي صحة الإنسان، وللحفاظ على البيئة من التلوث وتحسين جودة الحياة وحتي ينعم أفراد المجتمع بنمط حياة صحي، يلزم جميع المقيمين فيها التعاون التام مع عناصرها ومراعاة سلوكياتهم اليومية، حتي ينعم الجميع ببيئة آمنه وصحية.