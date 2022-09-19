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الإثنين 19 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار الألماني يبدأ السبت المقبل زيارة خارجية تشمل السعودية والإمارات وقطر

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتز
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يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتز، السبت المقبل، زيارة خارجية تستمر يومين، تشمل السعودية والإمارات وقطر. 
وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت -في تصريح اليوم الاثنين- إن المستشار الألماني سوف يستهل زيارته يوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم يلتقي يوم الأحد مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، على أن يختتم جولته بعد ظهر الأحد في قطر، حيث سيجري محادثات مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن مباحثاته سوف تركز على تكثيف التعاون في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والطاقة ومسائل الأمن الإقليمي.
 

المستشار الألماني السعودية الامارات قطر