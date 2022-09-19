"ترقب حذر".. أسعار الدولار اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

الإثنين 19/سبتمبر/2022 - 10:37 ص

استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، 19 سبتمبر 2022، في انتظار الإعلان عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض مالي جديد ونتائج قرار الفيدرالى الأمريكي والمركزي المصري بشأن سعر الفائدة نهاية الأسبوع الجاري.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبوظبي الإسلامي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.42 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع، كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك لأهلي المصري - مصر - الأهلى اليونانى عند مستوى 19.37 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين في السوق المحلي

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.36 جنيه للشراء، 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.37 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.37 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.39 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.39 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.42 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.39 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.38 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.35 جنيه للشراء. 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.40 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.