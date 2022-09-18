خبراء يكشفون تأثير العلامات التجارية للمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد 18/سبتمبر/2022 - 11:19 م

أكد محمد هاني، خبير عقاري، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في حالياً من أضخم المشروعات القومية التي شهدتها مصر منذ سنوات طويلة.

وأضاف، أن ما يميز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أنه يضم كافة القطاعات العقارية سواء السكني أو الإداري والتجاري والطبي، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 270 مشروع في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية غالبيتها من التجاري واتجاه قوي لجذب البراندات التجارية داخل مشروعات العاصمة الإدارية لزيادة معدلات النمو والتسويق يشكل أسرع.

ومن جهته قال محمد صقر، خبير عقاري، أن منطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة لن تتكرر مرة أخرى في مشروع العاصمة الإدارية لأنها تنفذ ضمن المرحلة الأولى من المشروع والذي يبلغ مساحته الإجمالية ما يقرب من 170 ألف فدان، مؤكداً أن منطقة الداون تاون هي التي ستخدم المرحلتين الثانية والثالثة في العاصمة الإدارية.

وأشاد صقر بفكرة جذب البراندات العالمية للمشروعات التجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن فكر جديد مستحدث يكون مميز وأكثر أماناً للراغب في الاستثمار وتحقيق أرباح سريعة في الوحدات التجارية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الخبير العقاري، أن قطاع الاستثمار الفندقي من القطاعات الواعدة في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة في ظل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مطار العاصمة الإدارية وانتقال السفارات الأجنبية وغيرها من العوامل المؤثرة الأخري التي ستجعل الاستثمار الفندقي له شأن كبير في الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة.