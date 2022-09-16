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الجمعة 16 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور .. "الداخلية" تهدي حقائب مدرسية للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر إحتياجاً

الداخلية تهدى حقائب
الداخلية تهدى حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال
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قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن حيث تم إستمرار توزيع الحقائب بمنطقة (حى أهالينا بالسلام بالقاهرة) ومديريات أمن ( الجيزة - الدقهلية - المنوفية - جنوب سيناء - الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية - الإسماعيلية - المنيا - مطروح - القليوبية )  .. وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتي ذلك  فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

الداخلية تهدى حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال

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