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الأربعاء 14 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

يواصل الارتفاع.. تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر صرف الدولار ارتفاعة  في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، في غالبية البنوك  بمقدار قرشان ليستكمل مسيرة الارتفاع وسط توقعات مواصلة الصعود.

سجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبوظبي الإسلامي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.39 جنيهًا للشراء، 19.42 جنيهًا للبيع كما ، سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك: (الأهلى اليونانى) عند مستوى 19.31 جنيهًا للشراء، 19.37 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
19.33 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
19.34 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
19.34 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
19.36 جنيه للشراء، 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
19.36 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.39 جنيه للشراء، 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
19.34 جنيه للشراء، 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
19.35 جنيه للشراء، 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني
19.32 جنيه للشراء. 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات
19.34 جنيه للشراء، 19.39 جنيه للبيع.

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