مكتبه مصر الجديدة تنظم ورشة فن الديكوباج

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 10:53 م

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة «فن الديكوباج»، والتي تعد من سلسلة الورش والأنشطة التي تنظمها المكتبة طوال العام . تهدف مثل هذه الفعاليات والورش إلى تحفيز الاطفال والنشء وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم الفنية لتمكنهم من عمل مشاريعهم الخاصة مستقبلاً،

صرح بذلك الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة .

وقال نبيل حلمى ،رئيس المكتبة ان الورشة تستهدف الأطفال من عمر 6 سنوات وحتى 12 ، وذلك في الساعة الثانية عشر من ظهر غد الاربعاء ويشارك فيها 40 طفل وطفلة مقسمة الى مجموعتين ، الاولى من الساعة 12 حتى 2 ظهرا ، والمجموعة الثانية من الساعة 2 حتى 4 عصرا .

المح الى أن فن الديكوباج اشتهر بمسمى «فن الفقراء»، إذ يمكن للجميع استخدامه للحصول على لوحات فنية جميلة أو قطعة أثاث بمظهر جديد.

من جانبها قالت مروة عبدالرحمن ، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل ان الورشة تتضمن نبذة عن فن الديكوباج والمواد المستخدمة فيه وكيفية تنسيق الألوان باستخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية، و تقديم شرح عن تاريخ فن الديكوباج الذي يعود أصل ممارسته إلى القرن الثاني عشر منذ أن اشتهر في شرق صربيا، ومن ثم انتقل إلى الصين وأوروبا .

واوضحت انه يمكن إجراء الديكوباج على الكثير من الأشياء التي تتواجد بالمنازل وتحتاج لإضافة لمسة جمالية عليها مثل،ـ الأواني والصناديق والأطباق والمزهريات والأكواب، وقطع الأثاث صغيرة وكبيرة الحجم، المصابيح، المرايا، ويتميز أنه يمكن تطبيقه على مختلف أنواع الأسطح مثل الخشب والزجاج والمعادن والورق المقوى والفخار، وتظهر الصورة النهائية بجمال طبيعي يشبه الأعمال اليدوية.