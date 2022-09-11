تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

الأحد 11/سبتمبر/2022 - 04:49 م

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، وسجل عيار 21 نحو 1114 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 955 جنيها، وعيار 24 نحو 1273 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8912 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1727 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.