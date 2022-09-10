سمر محمد متولي تجسد دور مسئولة برامج بمسلسل "أعمل ايه"

السبت 10/سبتمبر/2022 - 06:29 م

تشارك الفنانة سمر محمد متولي، في مسلسل “أعمل ايه” بطولة خالد الصاوي، والذي يبدأ عرضه اليوم السبت، على قناة “دي أم سي”.

وقالت سمر في تصريحات لـ"البوابة نيوز: “أجسد دور مسؤولة برامج في مبني ماسبيرو بجانب مهندس الصوت وهو الدور الذي يلعبه الفنان خالد الصاوي". مشيرة إلي أن عفاف شخصية تقليدية.

وعن تعاونها مع المخرج أحمد عبد الحميد، أضافت : “مخرج بيحب الفنان وبيساعد الكل ليؤدي دوره بدون قلق، مشيرة الى أن خالد الصاوي كان مندهش أنني بنت الفنان الراحل محمد متولي”.

مسلسل "أعمل ايه؟ من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

ويقدم الفنان خالد الصاوي دور مهندس صوت بمني ماسبيرو وله أربع فتيات ومتزوج من الفنانة صابرين، ويدخل في مشكلات وقضايا اجتماعية، ويحاول حلها من خلال الأحداث التي تدور علي مدار الحلقات.

كانت آخر أعمال الفنانة سمر متولي، فيلم “بحبك” للفنان تامر حسني، الذي عُرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي.