الجريدة الرسمية تنشر التسعيرة الجبرية للأرز

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 08:05 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 مكرر "د"، الصادر يوم 6 سبتمبر لسنة 2022، قرار رئيس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق.

وتنص المادة الأولى من القرار، على تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض على النحو الآتي:

كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.

كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ "السائب"، لا يزيد على 12 جنيها.

وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

وتنص المادة الثانية من القرار: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا لنص المادة "22 مكرر د"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الاسكندرية التجارية، إن أسعار الأرز في السوق المصري سوف تشهد انخفاضا كبيرا خلال الأيام المقبلة، نتيجة تحديد سقف لأسعار الأرز، بقرار من مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء رقم 66 لسنة 2022.

وتوقع المنوفي أن يتراجع سعر الأرز في السوق المحلي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتراوح بين 10 -12 جنيه للسائب، والمعبأ من 12 - 15 جنيها، حسب التعبئة والتغليف والجودة.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والعطارة، أن رفع سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على سوق المواد الغذائية المصري لأنه من المفترض أن تنخفض الأسعار نتيجة لانخفاض الخامات ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام للسلع الغذائية عالميا.