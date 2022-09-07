ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "هينامنور" في كوريا الجنوبية لـ10 أشخاص

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 09:46 ص

ارتفع عدد ضحايا الإعصار هينامنور الذي ضرب كوريا الجنوبية إلى عشرة، حسبما أعلنت السلطات بعد مرور عاصفة مرفقة بأمواج مرتفعة وأمطار قوية.

واجتاح "هينامنور" أحد أقوى الأعاصير التي ضربت كوريا الجنوبية منذ عقود، جزيرة جيجو (جنوب) قبل التوجه إلى مدينة بوسان الساحلية، حيث تسببت أمواج مرتفعة وأمطار قوية بأضرار في الطرق والمتاجر القريبة من البحر.

وفي مدينة بوهانغ الساحلية بجنوب شرق البلاد، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، تم انتشال سبع جثث وناجييْن من موقف للمركبات تحت الأرض تحت مبنى سكني غمرته مياه الفيضانات، حسبما ذكر مركز الوقاية من الكوارث وإدارتها.

واستمرت عمليات الإنقاذ الأربعاء. وأشارت السلطات إلى أن شخصيْن لا يزالان مفقوديْن.

وتمّ تأكيد وفاة شخصيْن آخريْن الأربعاء، أحدهما في بوهانغ، والثاني في غيونغجو حين انهارت التربة وغمرت منزلًا كان فيه شخصًا حيًا، وفق السلطات.

والثلاثاء، توفيت امرأة سبعينية في بوهانغ بعدما جرفتها مياه الفيضانات.

وفرّ أكثر من 4700 شخص من منازلهم بسبب الإعصار الذي دمّر نحو 12 ألف منزل ومبنى.