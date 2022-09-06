اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 09:07 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022، وذلك بعد أن زاد أمس الاثنين بمقدار قرشين علي مستوي البنوك المصرية.

وبلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.16 جنيها للشراء و 19.26 جنيها للبيع في بنوك " HSBC،المصرف العربي الدولي،الإمارات دبي الوطني،أبوظبي التحاري، التنمية الصناعية، بلوم، قناة السويس، البركة، العربي الافريقي الدولي، الكويت الوطني".

وسجل اعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.23 دنيا للشراء و 19.26 جنيها للبيع في بنوك مصرف أوطبي الاسلامي، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.18 جنيها للشراء و 19.26 جنيها للبيع في بنوك مصر، الأهلي، فيصل الاسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.19 جنيها لشراء و 19.26 جنيها لليع في بنوك " قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نجو19.2 جنيها لشراء و 19.26 جنيها للبيع في بنوك الاسكندرية، الأهلي المتحد، التجاري الدلةيCIB، العقاري المصري العربي، لمصرف المتحد.

