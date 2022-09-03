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السبت 03 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

النيابة تستعلم عن حالة شخصين أُصيبا في حادث بطريق الضبعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية  لشخصين أصيبا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، تمهيدا لسؤالهما حول تفاصيل الحادث، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بالجيزة،   تلقت بلاغا، يفيد  بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق بطريق الضبعة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف إطار السيارة وانقلاب السيارة نتج عنه إصابة شخصين جرى نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

النيابة العامة جنوب الجيزة مدينة الشيخ زايد