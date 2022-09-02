سفير مصر فى مالابو يلتقى رئيس مجلس النواب الغينى

الجمعة 02/سبتمبر/2022 - 07:49 م

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، رئيس مجلس النواب في غينيا الاستوائية Gaudencio Mohaba Messu بحضور نواب رئيس المجلس،

بحث الجانبان آفاق التعاون البرلماني بين مصر وغينيا الاستوائية وأهمية تعزيز العلاقات بين المجالس النيابية، كما استعرض السفير آليات عمل مجلس النواب المصري.

وأكد رئيس مجلس النواب في غينيا الاستوائية تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع مجلس النواب المصري لما لديه من خبرات برلمانية متراكمة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين برلمانات الدول الإفريقية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لما لها من دور متنام في صنع القرار والدفاع عن مصالح القارة الإفريقية.

كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة للتعاون البرلماني بين البلدين فيما يتعلق بنقل الخبرات البرلمانية، وتدريب الكوادر البرلمانية، وتحديث عمل المنظومة الإدارية في المجالس البرلمانية، وآليات مناقشة وإقرار القوانين، وإنشاء مجموعات للصداقة البرلمانية في البلدين.

من جانبه، رحب السفير المصري بالمبادرات الجاري طرحها للتعاون بين مجلسي النواب في البلدين، وأهمية المضي قدمًا في تنفيذ تلك المبادرات لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ومن بينها التعاون بين المجالس التشريعية في مصر وغينيا الاستوائية.