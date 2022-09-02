نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المخرج الكبير علي عبدالخالق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.
البوابة ستار
عبدالرحيم علي ينعى المخرج الكبير علي عبدالخالق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المخرج الكبير علي عبدالخالق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المخرج الكبير علي عبدالخالق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.