عبدالرحيم علي ينعى المخرج الكبير علي عبدالخالق

الجمعة 02/سبتمبر/2022 - 07:23 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المخرج الكبير علي عبدالخالق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.