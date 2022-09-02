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الجمعة 02 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عبدالرحيم علي ينعى المخرج الكبير علي عبدالخالق

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المخرج الكبير علي عبدالخالق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

لصحفي عبدالرحيم علي المخرج الكبير علي عبدالخالق عبدالرحيم علي عبدالرحيم علي ينعي