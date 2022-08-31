"نواب ونائبات قادمات": الدولة تسعى لتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 05:54 م

قالت الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن الدولة تسعى لتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

وعبرت شاكر في بيان اليوم الأربعاء عن سعادتها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن صرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والبسطاء في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضحت أن الزيادة الاستثنائية لدعم التموين جزء من قرارات الحماية الاجتماعية التي سبق أن أصدرها الرئيس السيسي، موجها الحكومة بتنفيذها وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن.