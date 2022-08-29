"أبعاد السلوك الاجتماعي".. رسالة ماجستير للباحثة رانيا فوزى بجامعة بنى سويف

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 07:35 م

حصلت الباحثة رانيا فوزي المعيدة بقسم علم النفس بجامعة بني سويف علي درجة الماجستير بتقدير امتياز، وذلك عن موضوعها "أبعاد السلوك الاجتماعي الإيجابي وعلاقته بالعوامل الخمسة الكبري للشخصية والاتجاهات الوالدية كما يدركها الأبناء لدي عينة من طلاب جامعة بني سويف".

تشكلت لجنة الإشراف، من الدكتورة هبة أبو النيل أستاذ علم النفس بجامعة بني سويف وعميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة إيمان عبدالملك مدرس علم النفس بجامعة بني سويف، وشارك في المناقشة الدكتور طارق عبدالوهاب أستاذ علم النفس بجامعة الفيوم، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عبدالوهاب أستاذ علم النفس بجامعة بني سويف.

حضر فاعليات المناقشة عدد من أساتذة علم النفس والاجتماع بالعديد من الجامعات المصرية، كما حضر من جامعة بني سويف الدكتور قياتي عاشور، مدرس علم الاجتماع.