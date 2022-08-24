سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 154.02 نقطة إلى 0.47% ليغلق عند 32909.59 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 9.26 نقاط إلى 0.22% إلى 4128.73 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 0.27 نقطة بواقع 12381.30 نقطة.
اقتصاد
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 154.02 نقطة إلى 0.47% ليغلق عند 32909.59 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 9.26 نقاط إلى 0.22% إلى 4128.73 نقطة.
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 154.02 نقطة إلى 0.47% ليغلق عند 32909.59 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 9.26 نقاط إلى 0.22% إلى 4128.73 نقطة.