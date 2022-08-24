الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 12:46 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 154.02 نقطة إلى 0.47% ليغلق عند 32909.59 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 9.26 نقاط إلى 0.22% إلى 4128.73 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 0.27 نقطة بواقع 12381.30 نقطة.