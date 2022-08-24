كورونا في سوريا.. تسجيل 26 إصابة جديدة

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 09:01 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 21 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس ووفاة حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56902 شفي منها 53123 حالة وتوفي 3162 حالة.