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الأربعاء 24 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 26 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 21 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس ووفاة حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56902 شفي منها 53123 حالة وتوفي 3162 حالة.

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