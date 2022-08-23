أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 09:16 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 23 أغسطس 2022، وذلك بعد أن زاد سعر المشغولات الذهبية بمتوسط 14 جنيها علي الأقل في نهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الجرام عيار 24 الأعلى فئة بين الأعيرة نحو 1211 جنيها للبيع و 1218 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1060 جنيها للبيع و 1066 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 1060 جنيها للبيع و 1066 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 909 جنيها للبيع و 914 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 - الأقل فئة نحو نحو 707 جنيهات للبيع و 711 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 37.7 ألف جنيه للبيع و 37.9 ألف جنيه للشراء، بينما ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8400 جنيها للبيع و 8528 جنيها للشراء، كما سجل سعر كيلو الذهب نحو 1.211 مليون جنيه للبيع و 1.22 مليون جنيه للشراء.