أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022.. وعيار 21 يفقد 4 جنيهات

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 10:19 ص

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، الإثنين 22 أغسطس 2022، بمقدار 4 جنيهات، حيث سجل عيار ذهب 21 في محلات الصاغة 1074 جنيها مقارنة بنحو 1078 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأحد دون احتساب المصنعية التى تختلف بحسب الشكل والمنطقة.

أسعار الذهب اليوم الأثنين 22 أغسطس 2022

عيار ذهب 21 سجل نحو 1074 جنيها.

فيما سجل الجرام عيار 18 نحو 921 جنيه.

وسجل الجرام عيار 14 نحو 716 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلب من قِبل المصريين نحو 1227 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 8592 جنيهًا بالسوق المحلية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 38 ألف جنيه، فيما سجل كيلو الذهب نحو 1227 ألف جنيه.

متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة

ويذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.