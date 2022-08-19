طرح البوستر الرسمي لفيلم "خرجوا ولم يعودوا"

الجمعة 19/أغسطس/2022 - 07:39 م

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خرجوا ولم يعودوا" للمخرج حسن السيد البوستر الرسمي للفيلم وذلك استعدادا لطرحه بجميع دور العرض السينمائي خلال الأيام قليلة.



فيلم “خرجوا ولم يعودوا” بطولة ويزو، حسني شتا،خالد عليش ، مصطفى أبو سريع، صولا عمر ،شمبر، رنا سماحه، طاهر ابو ليلة، محمد علام ، ياسر الرفاعي، موحه الحراق، الفيلم قصة صفاء هاشم ومن تأليف وائل يوسف، مدير تصوير مارك عوني، ديكور رمسيس سليم ، اشراف عام رجب عارف، منتج فني عماد الريس،إنتاج شركة روا فيلم ايمن كشك.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي.

يذكر أن المخرج حسن السيد، تولى إخراج عدة أعمال فنية آخرها فيلم "نص يوم" الذي تم طرحه بالسينمات عام 2021، وأيضا أفلام: "الخروج عن النص"، "عطل فني"، "عمارة رشدي"، “أسد سيناء”.