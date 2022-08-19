أغلى 5 حراس في العالم.. كورتوا في المقدمة وحارس أتليتكو مدريد في المركز الخامس

الجمعة 19/أغسطس/2022 - 02:02 م

نشرت المواقع المتخصصة في تسويق اللاعبين في العالم تقارير عن أغلى حراس المرمى من حيث القيمة التسويقية خلال الفترة الحالية، واعتمدت المواقع في تقييمها لحراس المرمى على عوامل كثيرة، أبرزها عمر اللاعب والسنوات المتبقية في العقد مع النادي ومستواه الفني في حراسة المرمى.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، حيث تربع البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بطل أوروبا على الصدارة وبلغت قيمته التسويقية 60 مليون يورو، إذ أن الحارس صاحب الـ30 عاما لعب أكثر من 50 مباراة خرج في 22 منهم بشباك نظيفة.

وفي المركز الثاني كان دوناروما الحارس الإيطالي على الموعد، حيث يلعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الإيطالي ويبلغ من العمر 23 سنة، حيث بلغت قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

ولعب دوناروما أكثر من 20 مباراة في الموسم الماضي، خرج بشباك نظيفة في 9 مواجهات وفاز مع النادي الباريسي بلقب الدوري الفرنسي.

في المركز الثالث، كان الدور على أليسون بيكر الحارس البرازيلي لليفربول، وكان المركز الرابع من نصيب إديرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي وبلغت قيمته التسويقية 45 مليون يورو، وحل يان أوبلاك في المركز الخامس، حيث يلعب في صفوف أتليتكو مدريد ويبلغ من العمر 29 سنة، وبلغت قيمته التسويقية 45 مليون يورو.

