بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

الخميس 18/أغسطس/2022 - 07:11 م

واصل سعر صرف الدولار استقراره مساء تعاملات اليوم، الخميس 18 أغسطس 2022 في البنوك بالتزامن مع تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي .

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - MIDBANK -الأهلي الكويتي عند مستوى 19.15 جنيهًا للشراء، 19.18 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك: (الاستثمار العربي) عند مستوى 19.10 جنيهًا للشراء، 19.13 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.09 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.10 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.11 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.08 جنيه للشراء. 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.13 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.