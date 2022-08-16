على لطفى: الانتهاء من رفع كفاءة تمثال رمز الصناعة بحي الكوثر

الثلاثاء 16/أغسطس/2022 - 10:23 م

أنهت الوحدة المحلية بقيادة على لطفى رئيس حى الكوثر بمحافظة سوهاج، وإشراف إسماعيل إبراهيم سكرتير الحي، أعمال رفع كفاءة تمثال رمز الصناعة بميدان البنوك بحى الكوثر.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتكثيف العمل والمتابعة فى كل القطاعات.

وشملت الأعمال تجديد قاعدة التمثال وتجليدها بالرخام وكذلك إعادة دهان التمثال ورفع كفاءة الإنارة التجميلية به وتركيب موتور للترس أعلى التمثال.

وقال رئيس الحى على لطفى إن رفع كفائة التمثال جاء ضمن تكليفات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فى إطار مبادرة "علشان يكمل جمالها" التى أطلقها مؤخرًا لرفع كفاءة واجهات المباني الحكومية.

وأفاد لطفى بأن الأعمال تمت بالتنسيق مع وحدة التنسيق الحضارى بالمحافظة.