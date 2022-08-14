وفاء عامر تقدم التعازي في ضحايا كنيسة أبو سيفين بإمبابة

الأحد 14/أغسطس/2022 - 04:31 م

قدمت الفنانة وفاء عامر التعازي في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح، اليوم الأحد، بكنيسة المنيرة بالجيزة بكلمات مؤثرة.

وكتبت وفاء عامر علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": خالص التعازي في وفاة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، الله يرحمهم ويصبر أهلهم وذويهم، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل شهداء "كنيسة أبو سفين".

تدوينة وفاء عامر

وأكدت الكنيسة في بيان لها إنه حسب مصادر من وزارة الصحة، أنه بلغ عدد وفيات حريق كنيسة أبي سيفين حتى الآن 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وقدم البابا تواضروس التعزية لأسر المتوفين، مؤكدا أنه يتابع الموقف بنفسه مع الجهات المعنية.