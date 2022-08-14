كورونا في سوريا.. تسجيل 9 إصابات جديدة

الأحد 14/أغسطس/2022 - 04:02 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 14 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 56700 شفيت منها 52940 حالة وتوفيت 3157 حالة.