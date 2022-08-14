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الأحد 14 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 9 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 14 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 56700 شفيت منها 52940 حالة وتوفيت 3157 حالة.

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