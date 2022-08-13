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السبت 13 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بنسبة نجاح 94%.. اعتماد نتيجة بكالوريوس الهندسة بجامعة قناة السويس

إعتماد نتيجة بكالوريوس
إعتماد نتيجة بكالوريوس الهندسة بجامعة قناة السويس
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بلغت النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس الهندسة جامعة قناة السويس ٩٤% جاء ذلك وفق ما أعلنه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والذي أكد أن الجامعة قد انتهت من إعلان كافة نتائج كلية الهندسة بفرقها المختلفة مشيداً  بخريجي كلية الهندسة لتميزهم في مشروعات تخرجهم والتي جاءت مواكبة لاحتياجات سوق العمل متمنياً لخريجي الكلية التوفيق والنجاح .

ومن جانبه أعلن الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة أسماء الطلاب الأوائل والتى جاءت بالترتيب كالتالي المركز الأول زياد محمد صلاح الدين ، وبالمركز الثانى سارة شريف أحمد بينما حصلت على المركز الثالث أحمد درويش أحمد وبالمركز الرابع زياد طاهر محمد وحصل على المركز الخامس سمر أحمد محمد.

وأضاف الدكتور إيهاب لطفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن أسماء الطلاب الأوائل من السادس إلى العاشر جاءت بالترتيب كالتالي هاجر على أحمد بالمركز السادس، وإسراء محمد عبد الله حصلت على المركز السابع فيما حصل عبد الرحمن ناصر حسين على المركز الثامن ومايكل ماهر عوض على المركز التاسع، وأخيراً جاء يوسف أشرف كمال فى المركز العاشر .

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