86.19 % نسبة النجاح ببكالوريوس سياحة وفنادق القناة

السبت 13/أغسطس/2022 - 01:45 م

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن النسبة العامة للنجاح لبكالوريوس السياحة والفنادق حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ٨٦،١٩ % مقدماً التهنئة للطلاب الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية.

كما أوضح رئيس الجامعة نسب النجاح بكل قسم والتى جاءت كالتالي الإرشاد سياحى ٨٥،٧١% ، الدراسات السياحية ٨٥،٦١% ، الدراسات فنادقية ٨٨،١٤ %

مشيراً إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز ٩ طلاب بنسبة ٣،٨٪؜

أما عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جدا فبلغ عددهم ٦٩ طالب بنسبة٢٩،٨ ٪؜ كما حصل على تقدير عام جيد ١٢٨ طالب بنسبة ٥٥،٤٪؜

بينما حصل ٢٦ طالب وطالبة على تقدير عام مقبول بنسبة١١،٢ ٪

فيما أفادت الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق أن أسماء الطلاب العشر الاوائل جاءت كالتالي بالمركز الأول نورا محمد مصطفى قسم الدراسات السياحية وحصلت على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف فيما جاءت الطالبة ميرا عياد جمال قسم الدراسات السياحية فى المركز الثانى يليها

مارينا نادي عياد قسم الدراسات السياحية بالمركز الثالث ثم نسمة محمد عبد الرازق قسم الدراسات الفندقية فى المركز الرابع ورنا محمد حسن قسم الدراسات الفندقية فى المركز الخامس ويوستينا نبيه أبو اليمين قسم الدراسات السياحية بالمركز السادس ثم نرمين ممدوح محمد قسم الارشاد السياحي فى المركز السابع يليها فاطمة علي محمد قسم الإرشاد السياحي فى المركز الثامن وولاء عبد الرؤوف محمد قسم الارشاد السياحي فى المركز التاسع

واخيراً محمد سمير محمد قسم الارشاد السياحي فى المركز العاشر .