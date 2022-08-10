مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 03:17 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 32.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12329.99 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 167 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.