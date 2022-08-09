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الأربعاء 10 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستريح جديد يستولي على 16 مليون جنيه من أهالي شمال سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حرر عدد من أهالي مدينة العريش، اليوم  عدد من المحاضر بقسم ثاني العريش، ضد مستريح جديد يدعى "علي ر م " 28 ، لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى 16مليون جنيه.
وأكد الأهالي أنهم حرروا محاضر 2588، 2586 ، 2589، 2590، 2591، 2592، 2593، 2594 جنح ثاني العريش لسنة 2022، قالوا فيه أن المتهم حصل على مبالغ مالية لاستثمارها، ثم هرب .

وقال  أحد ضحايا المستريح الجديد،  أن المتهم دائم على التعاون مع الأهالي حتى وثقوا فيه و اوهمهم أنه شغال توريدات مواد غذائيه لجهه معينه مما دفع الأهالي بالتقدم ببلاغات إلى قسم شرطة ثاني العريش

أخبار محافظة شمال سيناء المستريح
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