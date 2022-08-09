مستريح جديد يستولي على 16 مليون جنيه من أهالي شمال سيناء

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 06:42 م

حرر عدد من أهالي مدينة العريش، اليوم عدد من المحاضر بقسم ثاني العريش، ضد مستريح جديد يدعى "علي ر م " 28 ، لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى 16مليون جنيه.

وأكد الأهالي أنهم حرروا محاضر 2588، 2586 ، 2589، 2590، 2591، 2592، 2593، 2594 جنح ثاني العريش لسنة 2022، قالوا فيه أن المتهم حصل على مبالغ مالية لاستثمارها، ثم هرب .

وقال أحد ضحايا المستريح الجديد، أن المتهم دائم على التعاون مع الأهالي حتى وثقوا فيه و اوهمهم أنه شغال توريدات مواد غذائيه لجهه معينه مما دفع الأهالي بالتقدم ببلاغات إلى قسم شرطة ثاني العريش