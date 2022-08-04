وفاة المناضل الحقوقي الدولي محسن عوض متأثرًا بمرضه

الخميس 04/أغسطس/2022 - 02:02 م

توفي المناضل الحقوقي الدولي محسن عوض المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويعد الراحل أحد مؤسسي الحركة الحقوقية في مصر.

وتوفي عوض - منذ قليل - إثر تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم بمدينة نصر.