ads
الخميس 04 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفاة المناضل الحقوقي الدولي محسن عوض متأثرًا بمرضه

محسن عوض
محسن عوض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفي المناضل الحقوقي الدولي محسن عوض المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويعد الراحل أحد مؤسسي الحركة الحقوقية في مصر.
وتوفي عوض - منذ قليل - إثر تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم بمدينة نصر.

محسن عوض المجلس القومي لحقوق الإنسان الحركة الحقوقية في مصر المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ads