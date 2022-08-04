توفي المناضل الحقوقي الدولي محسن عوض المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويعد الراحل أحد مؤسسي الحركة الحقوقية في مصر.
وتوفي عوض - منذ قليل - إثر تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم بمدينة نصر.
سياسة
وفاة المناضل الحقوقي الدولي محسن عوض متأثرًا بمرضه
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توفي المناضل الحقوقي الدولي محسن عوض المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويعد الراحل أحد مؤسسي الحركة الحقوقية في مصر.
توفي المناضل الحقوقي الدولي محسن عوض المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويعد الراحل أحد مؤسسي الحركة الحقوقية في مصر.