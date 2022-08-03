تعرف على مستجدات مشروع تطوير سور مجرى العيون

الأربعاء 03/أغسطس/2022 - 02:08 م

قال المهندس عبدالرحيم عباس، مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون، إن منطقة المدابغ كانت واحدة من العشوائيات وتم إزالتها بالكامل وتسليمها للمشروع والذي بدأ بإزالة المخلفات ثم البدء في إنشاء الجزء السكني ومول ترفيهي .

وأضاف في لقاء مع فضائية “DMC”، اليوم الأربعاء، أن الجزء السكني 79 عمارة متدرجين من الدور الأرضي و6 أدوار وحتى 3 أدوار، موضحا أن صلاح سالم أعلى من سور مجرى العيون وبالتالي تم تخطيط العمارات بحيث تكون من الاعلى ثم تصل للسور والذي يعد التحفة الفنية في المنطقة.

كما تابع أن الدور يكون على 4 شقق كل منها 150 متر وكلها متساوية، موضحا أن المول يتواجد على 16 فدان، دور كامل للجراج حرصا على الشكل السياحي للمنطقة، حيث تأخذ المنطقة الطابع الاسلامي وتم عمل واجهات العمارات والمول على نفس الشكل.

ويأتي مشروع تطوير سور مجرى العيون كجزء من مشروع متكامل لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة الوجه الحضاري والتاريخي للمنطقة، من خلال إعادة إحياء وتطوير المناطق الأثرية التي كان بعضها لا يحظى بالاهتمام الكافي، والعمل على وضعه على خريطة السياحة مرة أخرى.

ودخل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون في مراحل متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لـ 77 عمارة، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى جراج يسع 1355 سيارة، ومسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

وتشهد منطقة سور مجرى العيون أو «المدابغ» سابقًا، منذ مارس 2021، مشروعا ضخما لتطويرها، إذ تعد واحدة من أكثر المناطق التى تتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة على مر العصور، لذلك كانت على رأس المناطق التي حرصت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إحيائها وإعادة المظهر الحضاري لها، بعدما جار عليها الزمان، وتغيرت بشدة عن سابق عهدها.

وبلغت نسبة إنجاز مشروع التطوير لنحو 65%، حيث تصل التكلفة التنفيذية للمشروع حوالى 1.72 مليار جنيه، وتبلغ مساحته نحو 95 فدانا.