السبت.. انطلاق ملتقى القصة القصيرة الأول

الثلاثاء 02/أغسطس/2022 - 07:31 م

تنطلق في الرابعة من مساء السبت المقبل، فعاليات ملتقى القصة القصيرة، الذي يشرف عليه الكاتب والأديب سيد الوكيل، بمركز سيا الثقافي.

يتضمن برنامج الملتقى كلمة الافتتاح للدكتور مصطفى الضبع، رئيس المؤتمر، ويحل الكاتب أحمد الخميسي ضيف الجلسة الافتتاحية والشخصية المكرمة، والتي تديرها الدكتورة صفاء النجار.

هذا بالإضافة إلى مداخلة بحثية للكاتبين: عبد القهار الحجاري، وعزيز المحساني "عبر الإنترنت" للحديث عن القصة المغربية، إلى جانب مشاركتين عبر الإنترنت أيضا: الأولى للكاتبة فدوى العبود، من "سوريا"، والثانية من السودان للدكتورة سلوى عثمان عميدة كلية الآداب جامعة النيلين، من "السودان".

وتتناول الجلسة البحثية الأولى "ملامح التجديد في القصة المصرية"، يتحدث فيها الباحثين الدكتور مدحت صفوت، والناقد أشرف عكاشة، ويديرها الدكتور محمود الضبع

وتقام الجلسة البحثية الثانية تحت عنوان "الفاعلية التقنية في البناء القصصي"، للباحثين: د. دعاء الحناوي، وشوقي عبد الحميد، ويديرها الدكتور أحمد عفيفي.

أما الجلسة التطبيقية بعنوان: "قراءات في القصة القصيرة" والتي تستضيف مجموعة من الكتاب الشباب، للتعرف على ملامح واتجاهات القصة الجديدة يشارك فيها: بيتر ماهر الصغيران، عبير سليمان، يارا كمال، محمد حسنى عليوة. تديرها د. أسماء عواد.