كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الأحد 31/يوليو/2022 - 09:00 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 4 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56279 شفيت منها 52835 حالات وتوفيت 3150 حالة.