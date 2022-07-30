بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

السبت 30/يوليو/2022 - 03:26 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول بمشاركة النجم المصري العالمي محمد صلاح ضد مانشستر سيتي على لقب كأس الدرع الخيرية السوبر الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بينما فاز ليفربول بقيادة محمد صلاح بكأس إنجلترا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة وتأتي المباراة على لقب كأس الدرع الخيرية في إفتتاح الموسم الكروي في إنجلترا ويترقب الجمهور المصري والعربي بداية نجمهم محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول في أول مواجهه مع غريمه مانشستر سيتي في مواجهه جديدة بين يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ويتكون تشكيل ليفربول في المواجهه التي ننقل بث مباشر ضد مانشستر سيتي على لقب كأس الدرع الخيرية من حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، لويس دياز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي