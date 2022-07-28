وزير الري: نعمل على توفير الاحتياجات المائية بكفاءة وحسم الشكاوى

الخميس 28/يوليو/2022 - 09:52 ص

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث تبين أن معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو حتى الآن، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين، موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

وقام الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بمتابعة الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات.

ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.